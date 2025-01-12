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Защити свой велосипед — электробайки обзавелись защитой, но есть нюанс

1:47
Наука

С ростом популярности электрических велосипедов активизировались и злоумышленники, сделав главной целью краж самую ценную деталь — аккумуляторные батареи. Проблема приобрела острый характер, и даже механические противоугонные средства перестают быть препятствием.

Велосипед
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Велосипед

В ответ на этот вызов, ведущий производитель электроники Bosch разработал инновационную цифровую защиту на базе искусственного интеллекта под названием Battery Lock.

Эта цифровая система безопасности активируется через специальное приложение eBike Flow и автоматически блокирует аккумулятор сразу после выключения электробайка. Попытка установить заблокированную батарею на другой электровелосипед Bosch окажется безуспешной — без "родного" двигателя она не заработает.

Система блокировки предусматривает использование нескольких цифровых ключей, а для ситуаций, когда, например, нужно дать аккумулятор другу, предусмотрена функция временной разблокировки. Новая разработка распространяется на весь модельный ряд аккумуляторных батарей Bosch для смарт-систем, включая DualBattery.

Однако, существует один важный нюанс: для полноценного использования Battery Lock после первого года бесплатного пользования потребуется оформить подписку стоимостью 35-40 евро в год. Критики обоснованно отмечают, что такая функция безопасности должна быть стандартной и бесплатной. В противном случае, те, кто откажется от подписки или не сможет ее оплатить, вновь окажутся уязвимы перед велосипедными ворами. Bosch планирует представить Battery Lock на выставке CES 2025.

Уточнения

Электровелосипе́д представляет собой велосипед с электрическим приводом, который частично или полностью обеспечивает его движение. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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