Непрерывное развитие — Россия готовит к запуску Курскую АЭС-2

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В госкорпорации "Росатом" приступили к активной фазе подготовки к физическому пуску Курской АЭС-2. Глава корпорации, Алексей Лихачев, сообщил, что специалисты уже начали предварительные работы, и в скором времени планируется загрузка ядерного топлива в реактор строящейся станции.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ запорожская аэс

Лихачев отметил, что текущая геополитическая обстановка и введенные против России ограничительные меры стимулируют ускоренное принятие решений в различных отраслях. Эти решения направлены на снижение и, в перспективе, на полное устранение зависимости от импортных поставок, как в сфере товаров, так и услуг.

Несмотря на сложную обстановку в Курской области, строительные и пусконаладочные работы на Курской АЭС-2 ведутся непрерывно. Инженеры перешли к этапу испытаний оборудования в режимах "холодной" и "горячей" обкатки, готовя все системы к физическому пуску реактора.

Стоит напомнить, что Курская АЭС-2 строится как замещающая станция и включает в себя два энергоблока, оснащенных водо-водяными реакторами типа ВВЭР-ТОИ поколения III+. Каждый из этих блоков обладает мощностью 1255 МВт, что обеспечит общую электрическую мощность станции в 2510 МВт.

Уточнения

Курская АЭС (КуАЭС) — атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм.

