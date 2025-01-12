Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турист в Париже был в ужасе от места хранения уличного фастфуда
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Стало известно, сколько стоит выступление Анжелики Варум на корпоративе
Минута на минутах: как спасти кожу зимой за 10 минут
Как французский городок получил наследство в 10 млн евро
Раздельный сон: как это влияет на здоровье и отношения
Как приготовить сало с ароматом копчёного: пошаговый рецепт
Агрессия у собак: главные ошибки владельцев и их решение
Следующее крупное извержение вулкана на Земле вызовет глобальный хаос, поскольку у ученых нет никакого плана

Предельно реалистичные ощущения — инновация добавит физическую активность для компьютерных игр

2:04
Наука

На краудфандинговой платформе Kickstarter представлен инновационный продукт от компании Rebuff Reality под названием BodyLink — игровая разработка, ориентированная на ценителей активного гейминга, желающих с головой погрузиться в виртуальные сражения на мечах или спортивные состязания.

State of Santa Catarina, Brazil
Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
State of Santa Catarina, Brazil

Для полного погружения в процесс потребуется подключить устройство к большому экрану и воспользоваться портативным контроллером, оснащенным тактильной отдачей.

В основе BodyLink лежат две камеры, отвечающие за захват движений пользователя. Первая, работающая в инфракрасном диапазоне, позволяет точно отслеживать положение тела без необходимости использования каких-либо маркеров на одежде. Благодаря высокой скорости съемки в 90 кадров в секунду, система способна одновременно контролировать действия до четырех игроков. Вторая камера, с разрешением 4K, предназначена для записи игрового процесса в высоком качестве и последующего обмена видеороликами в социальных сетях. При этом, для создания эффектных видео, BodyLink не требует использования хромакея или однородного фона.

Аппаратная начинка комплекса включает в себя чипсет на базе Android, восьмиядерный центральный процессор и четырехъядерный графический ускоритель. Такая конфигурация обеспечивает достаточную вычислительную мощность для обработки данных с камер в режиме реального времени. Кроме того, предусмотрена возможность подключения VR-гарнитуры стороннего производителя, в этом случае изображение с нее будет транслироваться на большой экран для зрителей.

В случае успешной кампании по сбору средств, стоимость игровой системы BodyLink составит 299 долларов США. В комплект поставки входит предустановленная игра Dance Dash от Rebuff Reality, и разработчики обещают в дальнейшем расширить библиотеку контента разнообразными игровыми проектами.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Наука и техника
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана Аудио 
Этот кухонный лайфхак с зубной пастой вам точно пригодится
Недвижимость
Этот кухонный лайфхак с зубной пастой вам точно пригодится Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Американский рынок отказывается от чёрных металлов и алюминия из России
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Последние материалы
Стало известно, сколько стоит выступление Анжелики Варум на корпоративе
Минута на минутах: как спасти кожу зимой за 10 минут
Как французский городок получил наследство в 10 млн евро
Предельно реалистичные ощущения — инновация добавит физическую активность для компьютерных игр
Раздельный сон: как это влияет на здоровье и отношения
Как приготовить сало с ароматом копчёного: пошаговый рецепт
Агрессия у собак: главные ошибки владельцев и их решение
Следующее крупное извержение вулкана на Земле вызовет глобальный хаос, поскольку у ученых нет никакого плана
Глоссы для волос: что это и как они работают
Чистка печени: обман который может стоить вам здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.