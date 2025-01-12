Предельно реалистичные ощущения — инновация добавит физическую активность для компьютерных игр

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

На краудфандинговой платформе Kickstarter представлен инновационный продукт от компании Rebuff Reality под названием BodyLink — игровая разработка, ориентированная на ценителей активного гейминга, желающих с головой погрузиться в виртуальные сражения на мечах или спортивные состязания.

Фото: unsplash.com by Marcela Laskoski ponicornio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ State of Santa Catarina, Brazil

Для полного погружения в процесс потребуется подключить устройство к большому экрану и воспользоваться портативным контроллером, оснащенным тактильной отдачей.

В основе BodyLink лежат две камеры, отвечающие за захват движений пользователя. Первая, работающая в инфракрасном диапазоне, позволяет точно отслеживать положение тела без необходимости использования каких-либо маркеров на одежде. Благодаря высокой скорости съемки в 90 кадров в секунду, система способна одновременно контролировать действия до четырех игроков. Вторая камера, с разрешением 4K, предназначена для записи игрового процесса в высоком качестве и последующего обмена видеороликами в социальных сетях. При этом, для создания эффектных видео, BodyLink не требует использования хромакея или однородного фона.

Аппаратная начинка комплекса включает в себя чипсет на базе Android, восьмиядерный центральный процессор и четырехъядерный графический ускоритель. Такая конфигурация обеспечивает достаточную вычислительную мощность для обработки данных с камер в режиме реального времени. Кроме того, предусмотрена возможность подключения VR-гарнитуры стороннего производителя, в этом случае изображение с нее будет транслироваться на большой экран для зрителей.

В случае успешной кампании по сбору средств, стоимость игровой системы BodyLink составит 299 долларов США. В комплект поставки входит предустановленная игра Dance Dash от Rebuff Reality, и разработчики обещают в дальнейшем расширить библиотеку контента разнообразными игровыми проектами.