Против новых богов войны — минобороны Британии разрабатывает оружие против БПЛА

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1:30
Наука

В Великобритании проходят испытания новейшей системы радиочастотного оружия направленного действия (РЧОНД), разработанной для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Квадрокоптер
Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квадрокоптер

Подразделение испытаний и разработок Королевской артиллерии, совместно с 7-й группой противовоздушной обороны, доложили об успешном завершении серии тестов данной системы, проведенных на полигоне в Южном Уэльсе. Отличительной чертой РЧОНД является применение мощных, сфокусированных радиоимпульсов в качестве основного поражающего элемента. Эти импульсы предназначены для вывода из строя электронных компонентов, которыми оснащены дроны.

В отличие от лазерных комплексов, которые показали свою эффективность против одиночных беспилотников, РЧОНД обладает потенциалом для одновременного поражения целых групп дронов. В ходе испытаний подразделения ПВО успешно обнаруживали и нейтрализовывали групповые цели на дистанциях до километра.

Еще одним важным преимуществом является экономичность каждого "выстрела" РЧОНД, стоимость которого составляет всего около 13 центов. Система функционирует в автоматическом режиме, характеризуется высокой точностью, действенностью и низкой себестоимостью. Для управления комплексом достаточно одного оператора, а благодаря своей компактности, установка может быть размещена на различных транспортных платформах.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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