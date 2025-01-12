Последний раз — Бельгия впервые в рамках ЕС запретила продажу одноразовых вейпов

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда-то электронные сигареты позиционировались как более безопасная альтернатива традиционному курению. Однако, как утверждают медицинские специалисты, со временем они сами превратились в серьезную угрозу для здоровья, особенно среди молодого поколения.

Фото: Pexels by Renz Macorol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вейп

Ситуация дошла до такой степени, что в некоторых странах Евросоюза местные власти начали вводить ограничения на использование вейпов в общественных местах. В качестве примера можно привести Милан в Италии. Но наиболее решительные шаги предприняла Бельгия, став первой страной в ЕС, которая полностью запретила продажу одноразовых вейпов.

Как заявил министр здравоохранения Бельгии, Франк Ванденбрук, в интервью изданию The Guardian, одноразовые вейпы содержат опасные химические соединения, которые наносят вред окружающей среде. При этом многоразовые вейп-системы под запрет не попали. Власти Бельгии полны решимости достичь практически невозможного — свести число начинающих курильщиков к нулю к 2040 году.

Осуществимость этой амбициозной цели подтверждают результаты недавних исследований: в период с 1997 по 2018 годы доля курящих среди населения старше 15 лет в стране сократилась с 25,5% до 15,3%. Чтобы сохранить позитивную динамику, Министерство здравоохранения Бельгии предлагает ужесточить меры контроля.

В частности, уже вступил в силу запрет на курение табачных изделий на детских и спортивных площадках, в зоопарках и парках. С 1 апреля будет прекращена реализация курительных принадлежностей в крупных сетевых супермаркетах, а также введен запрет на их открытую демонстрацию в торговых точках. Нарушителям установленных правил грозят штрафные санкции в размере от 40 до 240 евро.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

