Моментально и удобно — армия Швеции получила инновационные мосты

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Шведские вооруженные силы пополнились современной системой переправы М3, разработанной американской корпорацией General Dynamics. Поставка осуществлена через европейское подразделение компании. Данное инженерное решение предназначено для транспортировки тяжелой военной техники через водные преграды.

Фото: Swedish forces in Afghanistan by Brindefalk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Шведский военный

Уникальность системы заключается в исключительной скорости развертывания. Показательным примером эффективности М3 стали учения НАТО "Анаконда", проведенные в Польше в 2016 году. Тогда военным инженерам из Великобритании и Германии удалось создать переправу протяженностью 350 метров через Вислу всего за тридцать минут.

Конструкция представляет собой комплекс плавучих элементов, внешне схожих с катерами. При погружении в воду они трансформируются в единую мостовую конструкцию. Примечательно, что каждый модуль может использоваться автономно для транспортировки крупногабаритных грузов.

Система М3 успешно зарекомендовала себя в различных климатических зонах и условиях эксплуатации. Это инженерное решение активно применяется вооруженными силами многих государств и прошло проверку в ряде военных операций. После успешного опыта использования британскими и немецкими военными, шведская армия стала очередным обладателем этой перспективной разработки.

Уточнения

Понтонный мост — мост, имеющий плавучие опоры-понтоны.

