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Лучше кровати: в мире создано самое удобное кресло для человека

1:26
Наука

Инновационная разработка компании Newtral произвела настоящий фурор в индустрии офисной мебели. Их новое творение — кресло Freedom-X — полностью переосмысливает концепцию традиционного сиденья, предлагая пользователям беспрецедентные возможности для персонализации.

мебель
Фото: commons.wikimedia.org by Almc1217, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
мебель

Этот уникальный предмет мебели впечатляет своей универсальностью. Благодаря продуманной системе настроек владелец может регулировать все элементы конструкции: от положения спинки до высоты подлокотников. Такая гибкость позволяет создать идеальные условия как для работы, так и для отдыха.

Особого внимания заслуживает внешний облик Freedom-X. Покупателям доступен широкий выбор материалов отделки — от прочной текстильной обивки до экологичных альтернатив натуральной коже различных оттенков. Практичность кресла подчеркивают встроенный столик и держатели для напитков.

Инженеры Newtral позаботились о надежности конструкции: кресло выдерживает нагрузку до 150 килограммов. Бесшумные колеса и качественные амортизаторы обеспечивают плавность движений. Freedom-X представляет собой гармоничное сочетание передовых технологий, стильного дизайна и продуманной эргономики, что делает его незаменимым элементом современного интерьера.

Уточнения

Эргоно́мика — в традиционном понимании — наука о приспособлении должностных обязанностей, рабочих мест, предметов и объектов труда, а также компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей человеческого организма.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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