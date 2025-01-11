Робот для близости: в США презентовали искусственную красотку

Робота-блондинку для близости и общения продемонстрировали в США.
Такая подружка стоит $175 тысяч или 17,7 миллиона рублей.
Девушка-робот наделена искусственным интеллектом. Красотка умеет различать собеседника, показывать некоторые эмоции и поддержать беседу.
Разработчики сделали и небольшой бонус: это ее внешность и тело как у настоящего человека, пишет KP. RU.
Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.