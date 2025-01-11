Робот для близости: в США презентовали искусственную красотку

0:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Робота-блондинку для близости и общения продемонстрировали в США.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и искуственный интеллект

Такая подружка стоит $175 тысяч или 17,7 миллиона рублей.

Девушка-робот наделена искусственным интеллектом. Красотка умеет различать собеседника, показывать некоторые эмоции и поддержать беседу.

Разработчики сделали и небольшой бонус: это ее внешность и тело как у настоящего человека, пишет KP. RU.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

