Компания Маска имплантировала третьему пациенту мозговой чип: что он даёт?

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания бизнесмена из США Илона Маска уже третий раз установила человеку мозговой чип.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Производство микрочипов

Такая технология должна помочь парализованным людям. Маск ранее заявлял, что в будущем использование людьми мозговых имплантов станет нормой жизни. В этом году в его компании планируют проделать данную операцию с 20-30 людьми, сообщает Bloomberg.

Впервые чип поставили 29-летнему Нолану Арбо, которого парализовало после несчастного случая. Однако его мозг начал отторгать вживленное устройство. Второму человеку имплант вживили значительно глубже в мозг, чтобы избежать такой ситуации.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

