Компания Маска имплантировала третьему пациенту мозговой чип: что он даёт?

Компания бизнесмена из США Илона Маска уже третий раз установила человеку мозговой чип.
Такая технология должна помочь парализованным людям. Маск ранее заявлял, что в будущем использование людьми мозговых имплантов станет нормой жизни. В этом году в его компании планируют проделать данную операцию с 20-30 людьми, сообщает Bloomberg.
Впервые чип поставили 29-летнему Нолану Арбо, которого парализовало после несчастного случая. Однако его мозг начал отторгать вживленное устройство. Второму человеку имплант вживили значительно глубже в мозг, чтобы избежать такой ситуации.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.