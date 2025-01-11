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Компания Маска имплантировала третьему пациенту мозговой чип: что он даёт?

0:45
Наука

Компания бизнесмена из США Илона Маска уже третий раз установила человеку мозговой чип.

Производство микрочипов
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Производство микрочипов

Такая технология должна помочь парализованным людям. Маск ранее заявлял, что в будущем использование людьми мозговых имплантов станет нормой жизни. В этом году в его компании планируют проделать данную операцию с 20-30 людьми, сообщает Bloomberg.

Впервые чип поставили 29-летнему Нолану Арбо, которого парализовало после несчастного случая. Однако его мозг начал отторгать вживленное устройство. Второму человеку имплант вживили значительно глубже в мозг, чтобы избежать такой ситуации.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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