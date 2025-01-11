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Не прозевай! В России 12 января можно увидеть самую яркую комету

0:33
Наука

Жители России 12 января смогут увидеть самую яркую комету. Она будет заметна невооруженным глазом с утра за час до восхода солнца.

ледяная комета
Фото: http://www-curator.jsc.nasa.gov/outreach1/expmetmys/slideset/Slides10-15.htm is licensed under public domain
ледяная комета

Где можно увидеть самую яркую комету года? Она будет видна во всех регионах нашей огромной страны от Крайнего севера до Дальнего Востока

Добавим, что лучше проснуться пораньше, чтобы лицезреть это космическое чудо. Комета появится над юго-восточной частью горизонта прямо перед рассветом, сообщает KP. RU.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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