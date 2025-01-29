Каждые 24 миллиона лет Марс тянет за собой Землю: как это влияет на облик нашей планеты

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Каждые 24 миллиона лет Марс воздействует на Землю так сильно, что это приводит к изменению морского дна. Удивительное открытие поднимает вопросы о взаимодействии планет и его влиянии на нашу планету.

Фото: NASA by InSight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Марс

Исследования показывают, что сила притяжения соседней планеты вызывает небольшие, но значительные изменения в тектонической активности Земли. Оказывается, влияние Марса даже приводит к смещению материков и изменению форм океанического дна. Это открытие основано на данных, собранных с помощью компьютерного моделирования и изучения геологических процессов.

Геолог Джо Рэй считает, что притяжение Марса не является чем-то исключительным, но его влияние на Землю ощутимо. Это говорит о том, что взаимодействие планет в нашей солнечной системе гораздо сложнее, чем мы могли бы предположить.

Также исследование показало, что каждые 24 миллиона лет происходят глобальные изменения на Земле. Это может оказывать влияние на морскую жизнь и климатические условия, что делает понимание этих процессов важным для науки. Глубоководные океанические потоки могут измениться, а также возможно воздействие на жизнь в океанах.

Ученые подчеркивают, что их работа — это первый шаг к пониманию того, как планеты могут взаимодействовать друг с другом. Эти открытия могут помочь нам лучше понять, как меняется Земля и как это может повлиять на климат и экосистемы.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

