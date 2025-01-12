Тайны индейского племени — ловили тоннами ядовитую рыбу

Народ калуса являлся коренным населением Америки и успешно освоил территории современного штата Флорида в доколумбовый период.
Они научились эффективно использовать природные ресурсы, но по неясной причине также вылавливали в больших количествах несъедобную рыбу, смертельно ядовитую для человека. Зачем же нужен был этот улов?
Американский хиломикт, или двузуб, — это морская рыба из отряда иглобрюхообразных, обитающая в Атлантическом океане. Это колючее ядовитое существо достигает в длину от 25 до 70 см.
Недавние раскопки на юго-западе Флориды, в районе рукотворного острова Маунд-Ки, показали обширные залежи костей двузуба. В этой рыбе содержится яд тетродотоксин, который может привести к летальному исходу всего за час, вызывая расстройства пищеварения и паралич дыхания. Это делает её схожей с фугу, более известным родственником двузуба из японских вод. Археологов поразили целые кучи костей ядовитого двузуба.
Существует множество версий о том, как могли использоваться эти рыбы. Шипы могли быть применены для кровопускания или татуировок, а также в качестве наконечников для стрел или копий. Индейцы могли использовать яд тетродотоксин в медицине, для ритуалов или как оружие против врагов. Однако подтверждающих доказательств ученые пока не нашли, передает planet-today.
Флори́да — штат на юго-востоке США; столица — город Таллахасси.
Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.