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Антарктида скрывает более 90 вулканов: опасность тает вместе со льдом

1:48
Наука

Антарктида скрывает много тайн, и одна из них — вулканы под её льдами. Оказалось, что на этом континенте находится не менее 91 активного вулкана, что ставит под сомнение наше представление о замороженном мире.

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Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Исследования показывают, что под ледяным покровом Антарктиды расположены вулканы, которые могут пробудиться. Некоторые из них сопоставимы по высоте с известными вулканами, такими как Везувий. Это открытие вызывает опасения, поскольку потенциальные извержения могут привести к серьёзным последствиям не только для самого континента, но и для всего мира.

"Наличие активных вулканов в Антарктиде означает, что поднимается вопрос о том, как это может повлиять на изменение климата", — говорит вулканолог Кристофер Роу.

С учетом того, что вулканы могут ускорить таяние ледников, это вызывает беспокойство у ученых, следящих за глобальным потеплением.

Ученые отметили, что ледяные щиты содержат в себе большие объемы воды, и если вулканы начнут извергаться, это может способствовать значительному повышению уровня океанов. Существует риск, что более тёплая вода, поступающая из вулканов, может ускорить таяние льдов.

Одно из наиболее интересных открытий заключается в том, что под антарктическим льдом образуются обширные лавовые плато. Это говорит о том, что вулканическая активность в этом регионе была гораздо более значительной, чем считалось ранее.

Изучение антарктических вулканов только начинается. Ученые призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы лучше понять, как эти вулканы могут повлиять на климат и уровень моря в будущем.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. anti — против и arktos — Медведица, отсюда вообще — север) — континент, расположенный на самом юге Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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