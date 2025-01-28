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Земля и её тайная спутница: как у нашей планеты появилась вторая Луна

1:50
Наука

Новый мини-луна, обнаруженная рядом с Землёй, может оказаться обломком далёкой стороны Луны. Исследователи заметили этот странный объект, который пролетает рядом с нашей планетой, и его характеристики вызывают множество вопросов. Названный 2023 FY9, этот "мини-луна" меньше 100 метров в диаметре и обращается вокруг Земли в дополнение к Луне.

Луна
Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Ripamonti, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Луна

Одна из главных гипотез заключается в том, что 2023 FY9 может быть фрагментом Луны, который был выброшен в космос в результате древнего удара. Существование подобных объектов, находящихся на орбите Земли, не является новостью, однако 2023 FY9 привлек внимание учёных своей необычной траекторией.

Профессор астрономии из Университета Вашингтона утверждает: "Мы можем наблюдать, как этот объект перемещается рядом с Землёй, и его характеристики действительно интересны". В отличие от типичных астероидов, которые часто имеют неправильные формы, 2023 FY9 показывает более округлую форму, что также указывает на его возможное лунное происхождение.

Данные, собранные с помощью телескопов, позволяют учёным исследовать структуру объекта, что может дать ключ к разгадке его истории. Более того, это открытие подчеркивает важность наблюдений за объектами, находящимися на близкой орбите к Земле, и их потенциальной роли в космических процессах.

Учёные надеются, что дальнейшие исследования 2023 FY9 помогут лучше понять, как формировалась Луна и какие процессы происходили в нашей Солнечной системе миллиарды лет назад.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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