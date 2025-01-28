Китай уходит под воду: как половина мегаполисов сталкивается с риском затопления

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Половина городов Китая постепенно тонет, что ставит под угрозу жизни миллионов людей. По данным нового исследования, в 35 из 40 крупнейших городов страны уровень воды в почве поднимается, что вызывает серьезные опасения для их будущего.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Город под водой

Одним из наиболее уязвимых мест считается Пекин, где за последние 40 лет уровень оседания земли составил более 11 сантиметров в год. Это связано с чрезмерным использованием подземных вод, что приводит к опустошению водоносных горизонтов. В других городах, таких как Шанхай и Тяньцзинь, ситуация не менее тревожная.

Китай является самой населенной страной в мире, и более 60% его граждан проживают в городах. Глобальное потепление также усиливает проблему, увеличивая вероятность наводнений и стихийных бедствий. Ученые утверждают, что без срочных мер по улучшению инфраструктуры и контролю за водными ресурсами, города будут продолжать тонуть.

"Национальная программа по борьбе с засухой и чрезмерным потреблением подземных вод становится необходимой", — говорит один из авторов исследования.

Это требует комплексного подхода, включая переработку сточных вод и внедрение технологий для сохранения ресурсов.

Несмотря на все сложности, у Китая есть шанс изменить ситуацию, если правительство примет меры. В противном случае, последствия могут стать катастрофическими как для населения, так и для экономики страны.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

