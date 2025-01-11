Раки и стрекозы находятся под угрозой исчезновения

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи выявили четыре региона в мире с наибольшим числом пресноводных видов, находящихся под угрозой исчезновения: озеро Виктория в Африке, озеро Титикака в Южной Америке, а также районы на западе Индии и Шри-Ланки.

Фото: Openverse by NIAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ученые

Среди всех групп животных, изученных в новом исследовании, наибольший уровень угрозы был зафиксирован у ракообразных (30% видов находятся под угрозой), за ними идут пресноводные рыбы (26%) и стрекозы (16%).

"Основные угрозы исходят от строительства дамб, водохранилищ, ведения сельского хозяйства, а также чрезмерный вылов рыбы", — отметила защитница природы Кэтрин Сэйер, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature.

Уточнения

Стреко́зы (лат. Odonáta) — отряд древних летающих насекомых, насчитывающий в мировой фауне свыше 6650 видов.

