Нефть на исходе: как подготовиться к новому энергетическому кризису

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

На фоне постоянных разговоров о глобальных изменениях и экологии важный вопрос остается без ответа: сколько нефти осталось на нашей планете, и когда же мы окончательно исчерпаем этот ресурс?

Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Установка

Эксперты предполагают, что с учетом текущего уровня добычи и запасов нефти, нашей цивилизации еще предстоит извлекать этот углеводород несколько десятилетий. Однако вопрос о конечности запасов остается актуальным. Некоторые исследования показывают, что если человечество продолжит использовать нефть в тех же объемах, что и сегодня, то через несколько десятилетий уровень добычи может существенно снизиться.

Параллельно с этим развиваются альтернативные источники энергии, что дает надежду на переход к более устойчивым источникам. Тем не менее, для многих стран, особенно тех, которые зависят от нефтяной экономики, углубление в вопрос истощения ресурсов вызывает опасения.

Многие специалисты утверждают, что важно не только сосредоточиться на количестве оставшихся запасов, но и на том, как мы можем использовать нефть более эффективно.

"Разумное потребление ресурсов и внедрение технологий, направленных на уменьшение зависимости от ископаемого топлива, могут продлить время использования нефти," — утверждают эксперты.

С одной стороны, оставшиеся запасы могут поддерживать мировой рынок еще на многие годы. С другой — наступление времени, когда нефть станет дефицитом, уже не за горами. Как мы к этому подготовимся, зависит от действий, предпринимаемых сейчас.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

