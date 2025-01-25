Как животные начали светиться 300 миллионов лет назад

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Почти 300 миллионов лет назад животные начали светиться в темноте, и это открытие ставит под сомнение ранее существовавшие представления о эволюции биолюминесценции. Новые исследования показывают, что этот удивительный механизм освещения возник гораздо раньше, чем считалось ранее, что может изменить наше понимание эволюционных процессов.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Дно океана

До недавнего времени считалось, что биолюминесценция появилась около 50 миллионов лет назад, но новые данные указывают на то, что это явление могло возникнуть во времена, когда динозавры только начали эволюционировать.

В ходе исследований были изучены окаменелости древних морских существ, которые свидетельствуют о наличии светящихся органов у них. Это открытие предполагает, что биолюминесценция могла служить для различных целей, таких как привлечение партнеров или отпугивание хищников.

Доктор Шенгхуа Ли из Университета Нанкина отметил, что это открытие подчеркивает, насколько ранней и разнообразной была эволюция светящихся животных. По его словам, исследование открывает новые горизонты в понимании взаимодействия между животными и их средой обитания.

Биолюминесценция до сих пор остается загадочным и красивым явлением, которое можно наблюдать во многих экосистемах, от океанов до тропических лесов. Новые данные подчеркивают важность сохранения естественных экосистем, в которых это удивительное явление продолжает развиваться.

Это открытие не только поднимает интересные вопросы о процессе эволюции, но и вдохновляет ученых на дальнейшие исследования. Понимание, как и почему животные начали светиться, может привести к новому осмыслению биологических и экологических процессов.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

