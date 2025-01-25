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Какое секретное вещество скрыто в недрах Урана и Нептуна

1:52
Наука

Уран и Нептун, два загадочных гиганта в нашей солнечной системе, на протяжении долгого времени оставались объектами множества исследований. Однако новое исследование ставит под сомнение то, что мы знали об их составе. Исследование показало, что эти планеты, возможно, состоят из совершенно других материалов, чем считалось ранее.

Нептун
Фото: Freepik by kjpargeter
Нептун

Уран и Нептун являются ледяными гигантами, и долгое время считалось, что они содержат большое количество водорода и гелия. Тем не менее, ученые выявили, что в этих планетах может быть гораздо больше аммиака и воды, чем было предположено. Это открытие меняет представление о процессе формирования и эволюции этих планет, а также может иметь серьезные последствия для нашего понимания других экзопланет.

Исследователи из Массачусетского технологического института, изучая структуру и состав Урана и Нептуна, пришли к выводу, что существующая модель, основанная на анализе других планет, может не совсем соответствовать действительности.

"Если мы хотим понять, как эти планеты образовались, нам нужно посмотреть на их внутреннюю структуру с новой точки зрения”, — отметила доктор Элизабет Розенблум.

Это открытие также может пролить свет на потенциальные экзопланеты, которые вращаются вокруг других звезд, возможно, даже в обитаемых зонах. Учитывая, что у нас еще нет возможности исследовать их напрямую, понимание состава Урана и Нептуна может стать ключом к разгадке структуры других планет.

Таким образом, новая информация о составе Урана и Нептуна не только меняет наши представления о них, но и поднимает множество вопросов о процессе формирования планет в нашей и других солнечных системах.

Уточнения

Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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