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Эти обезьянки зовут своих сородичей по имени

1:12
Наука

Игрунки, или мармозетки, считаются одними из самых крошечных приматов — самые маленькие их виды не превышают 13 сантиметров в длину.

обезьянки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
обезьянки

Согласно недавно опубликованному исследованию в журнале Science, эти обезьянки способны общаться друг с другом, обращаясь к своим сородичам по имени.

Группа ученых из Еврейского университета в Израиле провела исследование, в рамках которого они проанализировали звуки, произведенные парами игрунок, содержащимися в условиях неволи. В ходе эксперимента ученые также наблюдали за реакциями мармозеток на ранее записанные "голосовые сообщения" своих сородичей.

Результаты показали, что игрунки использовали специальные вокализации или "фи-позывные", обращаясь к конкретным особям. Более того, они легко распознавали, когда к ним обращаются другие игрунки, и могли адекватно реагировать на эти обращения. Исследователи отметили, что такая форма поведения, когда приматы используют индивидуальные обращения, ранее замечалась только у человека и не была зарегистрирована у других видов приматов.

Уточнения

Прима́ты (лат. Primates, от primas, род. п. primatis: один из первых, высших) — отряд плацентарных млекопитающих, включающий, в частности, обезьян и полуобезьян.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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