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Как движение внутреннего ядра Земли влияет на поверхность планеты

1:26
Наука

Знаете ли вы, что внутренняя часть Земли может меняться? Оказывается, внутреннее ядро нашей планеты не статично, а постоянно трансформируется. Это открытие стало возможным благодаря новым исследованиям, которые показывают, что внутреннее ядро не просто круглая сфера, а имеет сложную структуру и форму.

Земля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Земля

Исследования показывают, что внутреннее ядро, состоящее в основном из железа и никеля, обладает удивительной подвижностью. Специалисты предполагают, что внутреннее ядро может изменять свою форму в ответ на процессы, происходящие в мантии и во внешнем ядре. Эти изменения могут влиять на геомагнитное поле Земли и даже на тектонические процессы.

Внутреннее ядро растёт, и этот процесс связан с охлаждением планеты. С каждой миллиарды лет оно увеличивается, а окружающая его жидкая оболочка из внешнего ядра остывает. Сложные модели показывают, что внутреннее ядро меняется в течение тысячелетий, что говорит о его динамическом характере.

Ученые отмечают, что изменения внутреннего ядра могут оказывать влияние на различные аспекты, включая климат и вулканическую активность на поверхности. Это открытие открывает новые горизонты для понимания внутреннего строения Земли и её поведения.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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