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Как столкновение с планетой изменило судьбу Луны и Земли

1:25
Наука

Задумывались ли вы, как образование Луны могло повлиять на жизнь на Земле? Оказывается, столкновение планеты с космическим объектом, примерно в 60 раз превышающим массу астероида, оставило глубокий след в геологической истории нашей планеты.

Столкновение планет
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Столкновение планет

Это событие, произошедшее около 4,5 миллиардов лет назад, дало старт формированию Луны и, как считается, помогло зарождению тектоники плит — ключевого процесса, который формирует поверхность Земли. Учёные провели новые исследования, которые подтверждают эту связь и подчеркивают, что именно столкновение могло запустить тектонические процессы.

Ключевым моментом является то, что это столкновение, возможно, не только привело к образованию Луны, но и инициировало циклы изменения температуры и давления, что в свою очередь способствовало образованию континентов. Эти процессы поразительно изменили облик Земли, превратив её в планету с активной геологической деятельностью.

Исследователи считают, что без этого колоссального столкновения наша планета могла бы выглядеть совершенно иначе, и тектоника плит могла бы не развиться. Это открытие помогает лучше понять, как космические события влияют на жизнь на Земле и как наш мир формировался на протяжении миллиардов лет.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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