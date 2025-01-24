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Песни океана: как самцы горбатых китов устанавливают связь

1:38
Наука

Задумывались ли вы, что в водах Новой Каледонии скрывается необычное явление, связанное с горбатыми китами? Самцы этих величественных морских созданий стали настоящими артистами. Исследования показали, что они создают оригинальные мелодии, привлекая самок. В отличие от многих других видов, горбатые киты используют разнообразные песни, которые могут длиться от нескольких минут до часов.

Кит
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кит

Эти музыкальные произведения не только служат для привлечения партнёрш, но и, по всей видимости, помогают самцам установить социальные связи. Ученые отмечают, что киты поют в определённые сезоны, когда проходят миграцию, и их песни слышны на большом расстоянии.

В Новой Каледонии была зафиксирована уникальная форма общения среди самцов, которая привлекает внимание исследователей. Они не только используют сложные звуки, но и передают их друг другу, создавая нечто вроде "песенного диалога". Это может свидетельствовать о наличии своего рода культуры среди горбатых китов, что удивительно для морских животных.

Также стоит отметить, что такая музыкальная активность влечет за собой важные изменения в экосистеме. Эти киты, используя свои песни, могут влиять на поведение других морских обитателей. Возможно, в будущем учёные смогут более глубоко понять роль звука в жизни морских экосистем.

Таким образом, горбатые киты демонстрируют, что они не только величественные существа, но и настоящие композиторы.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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