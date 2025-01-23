Как возраст лунных камней меняет наше представление о спутнике

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Пятьдесят лет назад человечество сделало важный шаг в изучении Луны, когда учёные начали анализировать образцы лунных камней, привезённые миссией "Аполлон-17". Эти находки открыли двери для понимания истории нашей планеты и спутника.

Фото: https://www.flickr.com/photos/neutronboy/6979508046/ by https://www.flickr.com/people/34043089@N00, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луна

Научные исследования этих лунных образцов продолжаются и сегодня. Ученые из Университета Миссури в Колумбии выявили новые данные о возрасте и составе этих камней, которые оказались гораздо более старыми, чем считалось ранее.

В ходе экспериментов им удалось установить, что некоторые из них насчитывают до 4,5 миллиардов лет. Это открытие позволяет более точно определить временные рамки формирования Луны и её геологической истории.

Анализируя данные, учёные смогли установить, что Луна была образована в результате столкновения Земли с планетой размером с Марс.

"Мы получили важные подсказки о том, как и когда возникла наша планета и её спутник," — утверждают исследователи.

Этот прогресс в лунной геологии может помочь лучше понять не только историю Луны, но и те процессы, которые происходили на ранних этапах формирования планет в нашей Солнечной системе. Изучение лунных образцов — это ключ к раскрытию секретов, которые хранятся на поверхности нашего спутника.

Каждое новое открытие не только обогащает наше понимание Луны, но и подтверждает, что у нас ещё много вопросов о нашей планете и её спутнике. В то время как учёные продолжают углубляться в исследование лунных камней, мы только начинаем осознавать, насколько важными являются эти находки для всей планетарной науки.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли.

