Окаменелости древних кенгуру помогли понять климатические изменения

Может ли рацион древних кенгуру рассказать нам больше о климате прошлого? Недавние исследования австралийских пещер проливают свет на жизнь этих животных, живших миллионы лет назад.
Учёные изучили окаменелости и выяснили, что древние кенгуру питались в основном листьями и древесными растениями, что указывает на более влажный климат в тот период. Современные кенгуру, напротив, предпочитают травы, характерные для сухих саванн и пустынь.
"Изучение окаменелых зубов позволяет нам буквально заглянуть в рацион древних животных," — рассказывают исследователи.
Зубы кенгуру сохранили следы износа, которые показывают, что они жевали более мягкую растительность, чем их современные потомки.
Эти открытия важны не только для палеонтологии, но и для понимания изменений климата. Анализ останков позволяет учёным реконструировать древние экосистемы и их реакцию на изменения окружающей среды. Это может помочь спрогнозировать, как современные экосистемы адаптируются к глобальному потеплению.
В пещерах Австралии хранятся богатства, о которых мы только начинаем узнавать. Изучение их обитателей даёт нам уникальную возможность понять прошлое и задуматься о будущем.
Кенгуру́ (англ. kangaroo — из кууку-йимитирского языка австралийских аборигенов gangurru «серый кенгуру», лат. Macropus (досл.: «большая нога»)) — общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.
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