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Окаменелости древних кенгуру помогли понять климатические изменения

1:21
Наука

Может ли рацион древних кенгуру рассказать нам больше о климате прошлого? Недавние исследования австралийских пещер проливают свет на жизнь этих животных, живших миллионы лет назад.

Кенгуру
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Кенгуру

Учёные изучили окаменелости и выяснили, что древние кенгуру питались в основном листьями и древесными растениями, что указывает на более влажный климат в тот период. Современные кенгуру, напротив, предпочитают травы, характерные для сухих саванн и пустынь.

"Изучение окаменелых зубов позволяет нам буквально заглянуть в рацион древних животных," — рассказывают исследователи.

Зубы кенгуру сохранили следы износа, которые показывают, что они жевали более мягкую растительность, чем их современные потомки.

Эти открытия важны не только для палеонтологии, но и для понимания изменений климата. Анализ останков позволяет учёным реконструировать древние экосистемы и их реакцию на изменения окружающей среды. Это может помочь спрогнозировать, как современные экосистемы адаптируются к глобальному потеплению.

В пещерах Австралии хранятся богатства, о которых мы только начинаем узнавать. Изучение их обитателей даёт нам уникальную возможность понять прошлое и задуматься о будущем.

Уточнения

Кенгуру́ (англ. kangaroo — из кууку-йимитирского языка австралийских аборигенов gangurru «серый кенгуру», лат. Macropus (досл.: «большая нога»)) — общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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