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Планета-гигант столкнулась с загадочной протопланетой

1:25
Наука

Юпитер, король планет Солнечной системы, скрывает множество загадок, и одна из самых удивительных связана с его ядром. Новые исследования показали, что необычная структура ядра Юпитера могла быть вызвана катастрофическим столкновением с гигантским протопланетным телом, которое произошло на ранних этапах формирования планеты.

Этот сценарий объясняет, почему ядро Юпитера отличается от того, что учёные ожидали увидеть. Вместо плотного твёрдого ядра в центре находится разреженная смесь льда, газа и каменистого материала.

"Такое столкновение могло полностью разрушить первоначальное ядро, смешав его с окружающими слоями," — предполагают исследователи.

Компьютерные симуляции подтверждают, что подобное событие было вполне возможным в хаотичной среде ранней СолJupiter’s weird coreнечной системы.

Эта теория также объясняет высокую долю тяжёлых элементов в атмосфере Юпитера. Если столкновение действительно произошло, это могло привести к перераспределению материала внутри планеты, создавая её уникальную структуру.

Юпитер остаётся ключом к пониманию процессов, формировавших нашу планетарную систему. Каждый новый факт о нём помогает учёным лучше понять, как рождаются и развиваются гигантские планеты.

Уточнения

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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