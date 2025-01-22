Найдена уникальная крепость в горах: древние технологии, поражающие разум

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

На южном склоне Кавказских гор археологи сделали сенсационное открытие: крепость эпохи бронзы, поражающая своими размерами и сложностью архитектуры. Возраст находки составляет около 3300 лет, а её строители явно опережали своё время.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крепость на скале

Крепость находится на высоте более 1200 метров, что делало её почти неприступной. Исследователи считают, что она была построена для защиты от внешних угроз и служила важным опорным пунктом для древнего населения региона.

"Мы были поражены уровнем инженерных решений," — рассказывают учёные.

Стены сооружения достигали 10 метров в высоту и были усилены массивными камнями. Кроме того, внутри крепости обнаружены остатки построек, которые, вероятно, использовались для хранения припасов и размещения войска.

Одной из загадок объекта остаётся его внезапное забвение. Археологи предполагают, что крепость была оставлена жителями из-за природных катастроф или политических изменений. Однако, несмотря на это, она сохранилась удивительно хорошо, что позволяет подробно изучить технологии строительства того времени.

Это открытие подчёркивает значимость Кавказа как перекрёстка древних цивилизаций. Такие находки помогают глубже понять историю региона и показывают, насколько развитой была культура бронзового века.

Уточнения

Кре́пость также устар. форте́ция — инженерное фортификационное сооружение, укреплённый оборонительный пункт.

