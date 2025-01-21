Впервые в истории за пределами Земли нашли дождевые облака

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Впервые в истории астрономам удалось обнаружить дождевые облака за пределами нашей Солнечной системы. Они зафиксировали водяные капли на экзопланете, находящейся в 520 световых годах от Земли. Это открытие не только поражает воображение, но и приближает нас к пониманию условий на далеких планетах.

Фото: pixabay.com by DasWortgewand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Планета

Обнаруженная планета, носит название K2-18 b. Она представляет собой "мини-Нептун" — газовый гигант, чья атмосфера содержит водяной пар, метан и другие газы. Но самое удивительное в этом открытии — подтверждение наличия облаков, содержащих воду в жидкой форме.

Как удалось сделать это открытие? Астрономы использовали космический телескоп "Джеймс Уэбб", который способен различать мельчайшие изменения в спектре света от звезды, проходящего через атмосферу планеты. Анализ показал, что на K2-18 b есть слои облаков, где, вероятно, образуются водяные капли.

"Это первый раз, когда мы зафиксировали водяные облака на экзопланете," — комментируют исследователи.

Они подчеркивают, что подобные находки могут помочь нам понять, существует ли жизнь на других планетах.

Погодные условия на K2-18 b сильно отличаются от земных. Планета в восемь раз массивнее Земли, и её плотная атмосфера создает гигантское давление. Однако наличие воды в любом виде — это важный шаг в поиске пригодных для жизни миров.

Учёные уверены, что это открытие станет началом новой эпохи в изучении атмосфер экзопланет. С каждым годом методы наблюдений становятся всё точнее, открывая перед нами невиданные горизонты.

Уточнения

До́ждь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.

