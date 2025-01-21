Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продукты, которые убьют вашего попугая: будьте осторожны
Простой способ уничтожить садовых вредителей без химии — используйте ботву
Помидоры разного цвета: какие выбрать для здоровья
Как вырастить комнатные нарциссы? Правила ухода за цветком
Государство берёт под контроль онлайн-платформу Мой спорт
Почему стресс способствует увеличению веса?
Дементия у пожилых: что важно знать, чтобы замедлить прогресс болезни
Правила употребления фиников для тех, кто хочет похудеть
Осьминог Туркета и его вклад в науку о климате

Миллиарды лет под пылью: как скрывался марсианский мегавулкан

1:58
Наука

На поверхности Марса скрывается гигантский вулкан, который оставался незамеченным учеными в течение долгого времени. Его масштабы поражают: диаметр превышает 4 тысячи километров, а форма напоминает колоссальное плато, простирающееся на десятки тысяч квадратных километров. Этот древний вулкан, названный за свою необычность "мегавулканом", может стать ключом к разгадке прошлого Красной планеты.

Поверхность Марса
Фото: Freepik by vecstock
Поверхность Марса

Особенность этого вулкана в его "невидимости". Исследователи объясняют, что из-за миллионов лет эрозии и отложений вулканическая структура практически слилась с окружающим ландшафтом. Однако с помощью современных технологий, таких как спутниковые снимки и трехмерное моделирование, ученым удалось выявить его скрытые очертания.

Ученые предполагают, что этот вулкан мог быть активным миллиарды лет назад, выбрасывая колоссальные объемы магмы и газов, которые могли значительно влиять на атмосферу Марса. Более того, в его недрах или в застывших потоках лавы возможно существовали условия, подходящие для зарождения или сохранения микробной жизни.

"Подобные вулканы — это не только свидетельства геологической активности, но и окна в прошлое планеты. Изучение этого объекта может помочь понять, был ли Марс пригоден для жизни", — отмечают исследователи.

Открытие мегавулкана стало возможным благодаря объединению данных, собранных различными миссиями, включая марсоходы и орбитальные спутники. Теперь ученые планируют сосредоточиться на анализе пород, образовавшихся в этой области, чтобы выяснить, какие процессы происходили в древности.

Если гипотеза об активности вулкана и возможности существования микробной жизни подтвердится, это открытие станет одним из самых значительных в исследовании Марса.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Импортозамещение в действии: Белоруссия и Россия наладили производство станков
Экономика и бизнес
Импортозамещение в действии: Белоруссия и Россия наладили производство станков Аудио 
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Шоу-бизнес
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки Аудио 
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Популярное
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Последние материалы
Продукты, которые убьют вашего попугая: будьте осторожны
Простой способ уничтожить садовых вредителей без химии — используйте ботву
Помидоры разного цвета: какие выбрать для здоровья
Как вырастить комнатные нарциссы? Правила ухода за цветком
Государство берёт под контроль онлайн-платформу Мой спорт
Почему стресс способствует увеличению веса?
Дементия у пожилых: что важно знать, чтобы замедлить прогресс болезни
Правила употребления фиников для тех, кто хочет похудеть
Осьминог Туркета и его вклад в науку о климате
Как сохранить вещи красивыми и ухоженными: 5 советов по стирке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.