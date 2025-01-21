Миллиарды лет под пылью: как скрывался марсианский мегавулкан

1:58 Your browser does not support the audio element. Наука

На поверхности Марса скрывается гигантский вулкан, который оставался незамеченным учеными в течение долгого времени. Его масштабы поражают: диаметр превышает 4 тысячи километров, а форма напоминает колоссальное плато, простирающееся на десятки тысяч квадратных километров. Этот древний вулкан, названный за свою необычность "мегавулканом", может стать ключом к разгадке прошлого Красной планеты.

Фото: Freepik by vecstock Поверхность Марса

Особенность этого вулкана в его "невидимости". Исследователи объясняют, что из-за миллионов лет эрозии и отложений вулканическая структура практически слилась с окружающим ландшафтом. Однако с помощью современных технологий, таких как спутниковые снимки и трехмерное моделирование, ученым удалось выявить его скрытые очертания.

Ученые предполагают, что этот вулкан мог быть активным миллиарды лет назад, выбрасывая колоссальные объемы магмы и газов, которые могли значительно влиять на атмосферу Марса. Более того, в его недрах или в застывших потоках лавы возможно существовали условия, подходящие для зарождения или сохранения микробной жизни.

"Подобные вулканы — это не только свидетельства геологической активности, но и окна в прошлое планеты. Изучение этого объекта может помочь понять, был ли Марс пригоден для жизни", — отмечают исследователи.

Открытие мегавулкана стало возможным благодаря объединению данных, собранных различными миссиями, включая марсоходы и орбитальные спутники. Теперь ученые планируют сосредоточиться на анализе пород, образовавшихся в этой области, чтобы выяснить, какие процессы происходили в древности.

Если гипотеза об активности вулкана и возможности существования микробной жизни подтвердится, это открытие станет одним из самых значительных в исследовании Марса.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

