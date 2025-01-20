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Затопленные континенты: как формировался современный ландшафт Земли

1:37
Наука

Мировой океан никогда не стоял на месте: его уровень то повышался, то снижался на протяжении миллионов лет. Но когда на Земле был пик морского подъёма?

Океан
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Ледниковые циклы и древние океаны

Уровень моря напрямую связан с ледниковыми периодами. Когда климат теплеет, ледники тают, высвобождая гигантские объёмы воды. Миллионы лет назад, во времена миоцена, когда глобальная температура была значительно выше современной, уровень моря поднимался на десятки метров относительно сегодняшнего.

Учёные считают, что около 50 миллионов лет назад, во времена раннего эоцена, океан достиг своего максимума из-за полного отсутствия полярных льдов.

Современные изменения

За последние столетия таяние ледников и тепловое расширение воды из-за изменения климата снова поднимают уровень океанов. Однако, несмотря на значительное увеличение, нынешние уровни далеки от древних рекордов.

Как учёные исследуют прошлое

Понять, где был океан миллионы лет назад, помогает анализ геологических данных. Ученые изучают окаменелости, отложения и даже кораллы, которые некогда жили в мелководных зонах, чтобы определить, на каком уровне находился океан.

Что ждёт нас в будущем

Если человечество не сможет замедлить глобальное потепление, уровень океана будет продолжать расти, угрожая прибрежным регионам. Многие территории, включая города, окажутся под угрозой затопления.

Уточнения

Ландша́фт (нем. Landschaft, вид местности, от Land — земля и schaft — суффикс, выражающий взаимосвязь, взаимозависимость; дословно может быть переведён как «образ края») — конкретная территория, однородная по своему происхождению, истории развития и неделимая по зональным и азональным признакам.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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