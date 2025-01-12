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Домашние собаки — скрытые переносчики устойчивой к антибиотикам сальмонеллы

1:48
Наука

Домашние собаки зачастую недооцениваются как потенциальные переносчики устойчивой к антибиотикам сальмонеллы, которая представляет собой серьёзную угрозу для общественного здоровья. Проблема усугубляется ростом устойчивости бактерий к лекарственным препаратам.

Поцелуй собаки
Фото: flickr. com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Поцелуй собаки

Сальмонеллой можно заразиться через пищу или контакт с инфицированными людьми и животными. Домашние собаки, будучи переносчиками зоонозных патогенов, таких как сальмонелла, могут не проявлять никаких симптомов или демонстрировать клинические признаки заболевания.

Учёные из Пенсильвании изучили связь между домашними собаками и распространением устойчивой к антибиотикам сальмонеллы. В рамках бионаблюдения удалось выявить 77 случаев зоонозных инфекций в 17 штатах США, включающих 164 штамма бактерий. Эти штаммы обладали генами устойчивости к критически важным антибиотикам, что делает лечение таких инфекций ещё сложнее.

Собаки и другие домашние животные могут быть переносчиками зоонозных заболеваний, что подчёркивает важность соблюдения гигиенических процедур, как для защиты людей, так и для здоровья животных. Простые действия, такие как регулярное мытьё рук после контакта с животными, могут существенно снизить риск заражения.

Исследование, финансируемое Министерством сельского хозяйства США, Центрами по контролю и профилактике заболеваний и Национальными институтами здравоохранения, отмечают необходимость повышения осведомлённости об этой проблеме.

Бактерии, как и сальмонелла, могут быть как полезными, так и опасными в зависимости от контекста, что требует ответственного подхода к их контролю.

Уточнения

Сальмоне́ллы (лат. Salmonella) — род неспороносных бактерий, имеющих форму палочек (длина 1—7 мкм, ширина около 0,3—0,7 мкм). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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