Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как безопасно окрасить шерсть питомца
Чай с лимоном: правда ли он спасает от простуды
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Как собрать первый урожай клубники уже в мае
Секреты ухода за колесными арками: как избежать зимних проблем
Вот когда можно ожидать первых результатов от тренировок
Чем босые прогулки по песку полезны для здоровья
Почему кошки так любят занимать ваше место?
Знаете ли вы, что этот обычный фрукт может привлечь малиновок в ваш сад?

Как древние кометы создали загадочные дюны Титана

1:56
Наука

Ученые раскрыли тайну темных дюн Титана, самого большого спутника Сатурна. Их необычный состав может быть связан с древними кометами, которые миллиарды лет назад доставили органические соединения на Титан. Эти соединения, подвергаясь химическим процессам в плотной атмосфере спутника, сформировали материал, из которого состоят пески дюн.

Церера
Фото: http://www.eso.org/public/images/eso1609a/ by ESO/L.Calçada/NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/Steve Albers/N. Risinger (skysurvey.org), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Церера

Атмосфера Титана — уникальная химическая лаборатория

Толстая атмосфера Титана, богатая азотом и метаном, создает идеальные условия для химических реакций. Под воздействием солнечного ультрафиолета и космических лучей метан распадается, образуя более сложные органические молекулы. Эти молекулы оседают на поверхность, образуя слои органических соединений, которые затем в процессе эрозии формируют пески.

Кометы как ключ к разгадке

Исследования показывают, что ледяные кометы, содержащие углерод, водород и другие элементы, могли быть источником органических материалов. Ученые предполагают, что именно столкновения с кометами в прошлом стали катализатором для появления органики на Титане.

Что делает Титан уникальным

Темные дюны сосредоточены в экваториальных районах Титана и занимают огромные площади. Их уникальный состав, отличающийся от песков Земли и Марса, подтверждает, что процессы на Титане сильно отличаются от известных нам.

Будущие исследования

Ученые надеются, что миссия NASA Dragonfly, запланированная на 2027 год, поможет глубже изучить химический состав дюн и понять, как органические соединения эволюционировали на Титане. Эта миссия может стать важным шагом в поиске ответов на вопросы о возможной жизни за пределами Земли.

Уточнения

Коме́та (от др.-греч. κομήτης, komḗtēs — «волосатый», «косматый») — небольшое небесное тело, обращающееся вокруг Солнца по весьма вытянутой орбите в виде конического сечения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Садоводство, цветоводство
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Венесуэла стабилизировала экономику и готова к давлению Трама Любовь Степушова Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Последние материалы
Как собрать первый урожай клубники уже в мае
Вот когда можно ожидать первых результатов от тренировок
Чем босые прогулки по песку полезны для здоровья
Секреты ухода за колесными арками: как избежать зимних проблем
Почему кошки так любят занимать ваше место?
Знаете ли вы, что этот обычный фрукт может привлечь малиновок в ваш сад?
Какая привычка снизит уровень холестерина
Как древние кометы создали загадочные дюны Титана
Германия вновь стала лидером поставок пива в Россию
Каре, челка или яркие пряди: что выбрать для стильного обновления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.