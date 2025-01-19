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Солнечные вспышки 775 года: как они повлияли на историю викингов

1:56
Наука

Викинги, известные своими морскими путешествиями и торговыми маршрутами, оставили после себя множество загадок. Недавние исследования проливают свет на их навигационные методы и связи с солнечной активностью.

Викинги
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Викинги

Солнечные вспышки и начало эпохи викингов

Астрономы обнаружили, что мощные солнечные вспышки, произошедшие около 775 года, оставили следы в годовых кольцах деревьев. Эти данные позволили точно датировать начало эпохи викингов, что ранее было затруднительно из-за недостатка письменных источников.

"Солнечные камни" викингов

Викинги использовали кристаллы минерала шпат, известные как "солнечные камни", для навигации в облачных условиях. Эти кристаллы помогали определять местоположение солнца, даже когда оно скрыто за облаками, что было особенно полезно в северных широтах.

Торговые маршруты и археологические находки

Археологические раскопки подтверждают, что викинги активно торговали с различными регионами, включая Восточную Европу и Ближний Восток. Находки, такие как арабские монеты и восточные украшения, свидетельствуют о широких торговых связях и культурном обмене.

Влияние солнечной активности на климат и навигацию

Солнечные вспышки не только влияли на климат, но и на навигацию викингов. Изменения в солнечной активности могли оказывать влияние на магнитные поля Земли, что, в свою очередь, влияло на ориентацию и маршруты мореплавателей.

Современные исследования открывают новые горизонты в понимании истории викингов, их навигационных методов и торговых связей. Связь между солнечной активностью и деятельностью викингов подчеркивает важность комплексного подхода в изучении прошлого.

Уточнения

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikinger, исл. víkingar, фар. víkingør) — раннесредневековые скандинавские мореходы, совершавшие в VIII—XI веках морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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