Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как получить рельефные руки за 30 минут: эффективный комплекс с гантелями
Устойчивость к болезням: ключевой фактор при выборе сорта картофеля
Алеся Кафельникова показала, как сходила с дочкой на Щелкунчика
ТОП-10 доступных автомобилей из параллельного импорта в 2025 году
Поварские хитрости: почему картофель нужно варить целым
Четыре побочных эффекта медитации, о которых мало кто знает
Дочь Джонни Деппа рассказала, какой фильм с участием отца её травмировал
В России создали уникальную систему управления приборами
Россия запускает масштабные проекты по безопасному угольному производству в ДНР и ЛНР

Machenike и Mechrevo бросают вызов гигантам рынка игровых ноутбуков

2:24
Наука

На рынке игровых ноутбуков появились новые высокопроизводительные компоненты от AMD и Nvidia.

Геймер
Фото: Openverse by nodstrum, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Геймер

Компания AMD представила мобильный процессор Ryzen 9 9955HX3D, обещающий значительное повышение производительности для геймеров и профессионалов, а Nvidia, в свою очередь, анонсировала видеокарту GeForce RTX 5090 Laptop, которая должна установить новые стандарты графической мощности в мобильных устройствах, сообщает ixbt.com

Удивительно, но первыми производителями, которые анонсировали ноутбуки на базе этих флагманских компонентов, стали менее известные китайские компании — Machenike и Mechrevo. Это создает интересное положение на рынке, где такие известные бренды, как MSI, Asus и другие, предлагающие свои модели с акцентом на менее мощные процессоры или графические решения, кажутся менее актуальными. Например, MSI и Asus представили ноутбуки с Ryzen 9 9955HX3D и видеокартами вплоть до RTX 5080 Laptop или же с RTX 5090 Laptop, но с менее производительными процессорами вроде Core Ultra 200HX или Ryzen AI 300.

 Machenike и Mechrevo открывают возможность для геймеров получить доступ к самым мощным игровым ноутбукам на рынке. Ноутбук от Mechrevo, например, будет оснащен дополнительной системой жидкостного охлаждения, что позволит увеличить максимальный лимит мощности устройства до 280 Вт. 

Стоимость этих ноутбуков пока не раскрывается, но многие эксперты уверены, что цены по сравнению с аналогичными предложениями от крупных производителей, таких как Asus или MSI, будут более доступными. Это может стать значительным преимуществом для геймеров, которые ищут мощные устройства без переплат, и открыть новые возможности для малознакомых, но многообещающих брендов на рынке высокопроизводительных ноутбуков. Ожидается, что этот тренд может переориентировать покупателей, которые раньше отдавали предпочтение моделям от более известных производителей.

Уточнения

Ге́ймер (gamer с англ. — «игрок») — человек, играющий в видеоигры, хотя сначала геймерами называли тех, кто играет только в ролевые или военные игры.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Домашние животные
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома Аудио 
Россиянам рассказали, что будет с ценами на отдых в Турции в 2025 году
Туризм
Россиянам рассказали, что будет с ценами на отдых в Турции в 2025 году Аудио 
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле
Наука и техника
Открытие 8-летнего ребенка на заднем дворе о муравьях изменило науку о Земле Аудио 
Популярное
Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля

Большинство роутеров, выпущенных после 2007 года, поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), который позволяет подключаться без ввода пароля.

Вот как легко подключить мобильный к Wi-Fi, не зная пароля
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
За пределами Нептуна обнаружили загадочный мир: новая планета в Солнечной системе
Сигналы, что пора менять ремень ГРМ: не дайте машине сломаться
Для похудения достаточно лишь одного — ходить пешком
Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Этот тест доказал, какое масло лучше защищает двигатель
Не дайте себя обмануть: как выявить фальшивое моторное масло
Зонд Parker записал голос Солнца
Зонд Parker записал голос Солнца
Последние материалы
ТОП-10 доступных автомобилей из параллельного импорта в 2025 году
Поварские хитрости: почему картофель нужно варить целым
Четыре побочных эффекта медитации, о которых мало кто знает
Дочь Джонни Деппа рассказала, какой фильм с участием отца её травмировал
В России создали уникальную систему управления приборами
Россия запускает масштабные проекты по безопасному угольному производству в ДНР и ЛНР
Бархатцы в вашем саду: как гарантировать яркое цветение?
Почему у кошек перед ушами есть залысины: объяснение учёных
Акне и акнеформные дерматозы: в чём разница?
В Польше туристы доверились ChatGPT и застряли в горах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.