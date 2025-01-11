Machenike и Mechrevo бросают вызов гигантам рынка игровых ноутбуков

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

На рынке игровых ноутбуков появились новые высокопроизводительные компоненты от AMD и Nvidia.

Фото: Openverse by nodstrum, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Геймер

Компания AMD представила мобильный процессор Ryzen 9 9955HX3D, обещающий значительное повышение производительности для геймеров и профессионалов, а Nvidia, в свою очередь, анонсировала видеокарту GeForce RTX 5090 Laptop, которая должна установить новые стандарты графической мощности в мобильных устройствах, сообщает ixbt.com

Удивительно, но первыми производителями, которые анонсировали ноутбуки на базе этих флагманских компонентов, стали менее известные китайские компании — Machenike и Mechrevo. Это создает интересное положение на рынке, где такие известные бренды, как MSI, Asus и другие, предлагающие свои модели с акцентом на менее мощные процессоры или графические решения, кажутся менее актуальными. Например, MSI и Asus представили ноутбуки с Ryzen 9 9955HX3D и видеокартами вплоть до RTX 5080 Laptop или же с RTX 5090 Laptop, но с менее производительными процессорами вроде Core Ultra 200HX или Ryzen AI 300.

Machenike и Mechrevo открывают возможность для геймеров получить доступ к самым мощным игровым ноутбукам на рынке. Ноутбук от Mechrevo, например, будет оснащен дополнительной системой жидкостного охлаждения, что позволит увеличить максимальный лимит мощности устройства до 280 Вт.

Стоимость этих ноутбуков пока не раскрывается, но многие эксперты уверены, что цены по сравнению с аналогичными предложениями от крупных производителей, таких как Asus или MSI, будут более доступными. Это может стать значительным преимуществом для геймеров, которые ищут мощные устройства без переплат, и открыть новые возможности для малознакомых, но многообещающих брендов на рынке высокопроизводительных ноутбуков. Ожидается, что этот тренд может переориентировать покупателей, которые раньше отдавали предпочтение моделям от более известных производителей.

Уточнения

Ге́ймер (gamer с англ. — «игрок») — человек, играющий в видеоигры, хотя сначала геймерами называли тех, кто играет только в ролевые или военные игры.

