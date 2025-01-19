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Рекордная активность чёрной дыры вблизи Земли удивляет

2:40
Наука

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути — объект Стрелец A* - привлекла внимание астрономов своей неожиданной активностью. Эта загадочная область пространства, массой около 4 миллионов Солнц, обычно ведёт себя спокойно, но недавние наблюдения зафиксировали мощные вспышки энергии, которые в десятки раз превышают обычный уровень излучения.

Чёрная дыра
Фото: livescience.com by Jiarong Gu), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чёрная дыра

Что известно об активности Стрельца A*

Стрелец A*, расположенный в 26 тысячах световых лет от Земли, обычно остаётся в тени. Однако в последние месяцы учёные наблюдают необычные всплески яркости. Один из них оказался рекордным за всю историю наблюдений. Такие выбросы энергии фиксируются инфракрасными и рентгеновскими телескопами, что позволяет детально изучить их природу.

Возможные причины вспышек

Специалисты выдвигают несколько гипотез, чтобы объяснить такую активность:

  • Поглощение газа или звёзд: возможно, чёрная дыра поглотила звезду или плотное облако газа, что вызвало яркие вспышки. При попадании материи на аккреционный диск вокруг чёрной дыры выделяется колоссальное количество энергии.
  • Магнитные процессы: другая гипотеза связана с взаимодействием магнитных полей вокруг Стрельца A*. Магнитные линии могут переплетаться и разрываться, высвобождая мощные импульсы излучения.
  • Слияние звёздных объектов: чёрная дыра могла стать свидетелем столкновения звёзд или планетарных объектов вблизи её горизонта событий.

Почему это важно

Изучение таких событий даёт учёным уникальную возможность понять, как сверхмассивные чёрные дыры взаимодействуют с окружающей их материей. Эти явления помогают прояснить, как чёрные дыры влияют на эволюцию галактик, включая формирование звёздных систем.

Для человечества вспышки Стрельца A* не представляют опасности, однако они проливают свет на физику экстремальных объектов во Вселенной. В будущем эти данные могут помочь в моделировании процессов, происходящих в центре нашей и других галактик.

Что дальше

Астрономы продолжают внимательно следить за поведением Стрельца A*. Для наблюдений используются телескопы по всему миру, включая "Чандра" (Chandra X-ray Observatory), а также наземные обсерватории. Учёные надеются, что последующие вспышки позволят уточнить гипотезы и заглянуть глубже в природу сверхмассивных чёрных дыр.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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