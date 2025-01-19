Рекордная активность чёрной дыры вблизи Земли удивляет

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Млечного Пути — объект Стрелец A* - привлекла внимание астрономов своей неожиданной активностью. Эта загадочная область пространства, массой около 4 миллионов Солнц, обычно ведёт себя спокойно, но недавние наблюдения зафиксировали мощные вспышки энергии, которые в десятки раз превышают обычный уровень излучения.
Стрелец A*, расположенный в 26 тысячах световых лет от Земли, обычно остаётся в тени. Однако в последние месяцы учёные наблюдают необычные всплески яркости. Один из них оказался рекордным за всю историю наблюдений. Такие выбросы энергии фиксируются инфракрасными и рентгеновскими телескопами, что позволяет детально изучить их природу.
Специалисты выдвигают несколько гипотез, чтобы объяснить такую активность:
Изучение таких событий даёт учёным уникальную возможность понять, как сверхмассивные чёрные дыры взаимодействуют с окружающей их материей. Эти явления помогают прояснить, как чёрные дыры влияют на эволюцию галактик, включая формирование звёздных систем.
Для человечества вспышки Стрельца A* не представляют опасности, однако они проливают свет на физику экстремальных объектов во Вселенной. В будущем эти данные могут помочь в моделировании процессов, происходящих в центре нашей и других галактик.
Астрономы продолжают внимательно следить за поведением Стрельца A*. Для наблюдений используются телескопы по всему миру, включая "Чандра" (Chandra X-ray Observatory), а также наземные обсерватории. Учёные надеются, что последующие вспышки позволят уточнить гипотезы и заглянуть глубже в природу сверхмассивных чёрных дыр.
Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.
Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.