Ryzen 9 9950X3D: сильный, но не в играх

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Процессор Ryzen 9 9950X3D отстает от Ryzen 7 9800X3D в производительности в подавляющем большинстве игр. Однако в смешанных сценариях, таких как стриминг и запись видео, он показывает более высокие результаты.

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Ryzen 7 9800X3D, который был представлен осенью 2024 года, получил признание как лучший игровой процессор в этом году. Обозреватели, техноблогеры и геймеры отмечали, что у данной модели не было равных, как по среднему, так и по минимальному FPS в играх. Это привело к большому ожиданию новых процессоров с 3D-кэшем, среди которых были двенадцатиядерный Ryzen 9 9900X3D и шестнадцатиядерный Ryzen 9 9950X3D.

В начале января 2025 года AMD представила долгожданные новинки, подчеркнув, что Ryzen 9 9950X3D является идеальным решением для геймеров. Однако в официальных материалах процессор сравнивался только с Ryzen 7 7800X3D и конкурентом из Intel — Core Ultra 9 285K. Аналитик и инсайдер GawroskiT предположил, что у AMD были веские причины не сравнивать Ryzen 9 9950X3D с Ryzen 7 9800X3D, учитывая, что восьмиядерный процессор демонстрирует более высокую производительность в большинстве игр.

В то время как шестнадцатиядерный Ryzen 9 9950X3D показывает отличные результаты в задачах с многопоточной нагрузкой и смешанных сценариях, в чисто игровых приложениях он, как правило, уступает Ryzen 7 9800X3D. Это подтверждается данными, где за 100% принимаются результаты Intel Core Ultra 9 285K.

Уточнения

Ryzen — торговая марка микропроцессоров транснациональной корпорации AMD второй половины 2010-х годов.

