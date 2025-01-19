Акулье кладбище в пещере: как хищники прошлого дошли до наших дней

В глубинах Мамонтовой пещеры, самой протяжённой пещерной системы мира, учёные обнаружили кладбище акул возрастом 325 миллионов лет. Это открытие проливает свет на древних обитателей нашей планеты и их эволюцию.
Палеонтологи идентифицировали два новых вида акул: Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum. Оба относятся к ктенакантам — древним родственникам современных акул, отличавшимся защитными гребнеобразными шипами на спинах.
Мамонтова пещера, расположенная в штате Кентукки, США, известна своими стабильными условиями: температура около 10 °C и защита от внешних воздействий. Благодаря этому окаменелости здесь сохраняются в исключительном состоянии, демонстрируя детали, редко встречающиеся в других местах.
"В такой стабильной среде они выглядят так, будто только вчера вышли из пасти акулы", — отметил палеонтолог Джон-Пол Ходнетт.
325 миллионов лет назад, до формирования суперконтинента Пангея, территория современной Мамонтовой пещеры была покрыта древним морем. Именно в этих водах обитали обнаруженные виды акул, оставившие после себя многочисленные окаменелости, ныне скрытые в глубинах пещеры.
Обнаружение новых видов акул в Мамонтовой пещере расширяет понимание эволюции морских хищников и условий их обитания в древние эпохи. Это также подчёркивает важность палеонтологических исследований в пещерных системах, где окаменелости могут сохраняться в превосходном состоянии, предоставляя учёным уникальные возможности для изучения истории жизни на Земле.
Открытие кладбища акул в Мамонтовой пещере не только добавляет новые страницы в книгу эволюции морских хищников, но и подчёркивает значимость сохранения и изучения палеонтологических ресурсов, скрытых в недрах нашей планеты.
Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
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