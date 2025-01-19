Акулье кладбище в пещере: как хищники прошлого дошли до наших дней

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В глубинах Мамонтовой пещеры, самой протяжённой пещерной системы мира, учёные обнаружили кладбище акул возрастом 325 миллионов лет. Это открытие проливает свет на древних обитателей нашей планеты и их эволюцию.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

Новые виды древних акул

Палеонтологи идентифицировали два новых вида акул: Troglocladodus trimblei и Glikmanius careforum. Оба относятся к ктенакантам — древним родственникам современных акул, отличавшимся защитными гребнеобразными шипами на спинах.

Troglocladodus trimblei: Достигал длины 3-3,6 метра и обладал вилообразными зубами, что отражено в названии (Troglocladodus переводится как "пещерный разветвлённый зуб"). Вид назван в честь Барклая Тримбла, смотрителя Мамонтовой пещеры, обнаружившего первый экземпляр в 2019 году.

Glikmanius careforum: Имея схожие размеры, этот вид обладал мощными челюстями, позволявшими питаться другими акулами, костными рыбами и древними родственниками кальмаров — ортоконами.

Уникальные условия сохранности

Мамонтова пещера, расположенная в штате Кентукки, США, известна своими стабильными условиями: температура около 10 °C и защита от внешних воздействий. Благодаря этому окаменелости здесь сохраняются в исключительном состоянии, демонстрируя детали, редко встречающиеся в других местах.

"В такой стабильной среде они выглядят так, будто только вчера вышли из пасти акулы", — отметил палеонтолог Джон-Пол Ходнетт.

Исторический контекст

325 миллионов лет назад, до формирования суперконтинента Пангея, территория современной Мамонтовой пещеры была покрыта древним морем. Именно в этих водах обитали обнаруженные виды акул, оставившие после себя многочисленные окаменелости, ныне скрытые в глубинах пещеры.

Значение открытия

Обнаружение новых видов акул в Мамонтовой пещере расширяет понимание эволюции морских хищников и условий их обитания в древние эпохи. Это также подчёркивает важность палеонтологических исследований в пещерных системах, где окаменелости могут сохраняться в превосходном состоянии, предоставляя учёным уникальные возможности для изучения истории жизни на Земле.

Интересные факты о Мамонтовой пещере

Протяжённость пещеры превышает 676 километров, что делает её самой длинной в мире.

Пещера сформирована в известняковых породах благодаря действию подземных вод.

На её территории обнаружено более 500 небольших пещер, каждая из которых может скрывать уникальные находки.

Открытие кладбища акул в Мамонтовой пещере не только добавляет новые страницы в книгу эволюции морских хищников, но и подчёркивает значимость сохранения и изучения палеонтологических ресурсов, скрытых в недрах нашей планеты.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

