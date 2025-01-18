Найдены загадочные дыры на дне Северного моря: уникальные следы древнего ледникового периода

Тысячи необычных отверстий, обнаруженных на дне Северного моря, озадачили учёных. Сначала предполагалось, что они связаны с деятельностью газов или жизнью морских обитателей. Однако недавние исследования открыли совершенно другую природу их происхождения.
Эти отверстия, диаметром до нескольких метров, покрывают огромные участки морского дна. Первоначально исследователи считали, что они связаны с выбросами метана или следами от животных, таких как скаты или треска, которые ищут пищу в песке.
Но анализ данных и сравнение с другими подобными структурами показали, что это не так. Оказалось, что дыры оставлены древними айсбергами.
В конце последнего ледникового периода, около 20 тысяч лет назад, Северное море было покрыто льдами. Огромные айсберги дрейфовали, оставляя за собой следы на мягком дне. Именно эти борозды и стали "отпечатками" ледниковой активности.
Изучение таких образований помогает понять, как изменялся климат в прошлом, и получить ключ к прогнозам на будущее. Также эти дыры становятся домом для множества морских организмов, формируя уникальные экосистемы.
Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.