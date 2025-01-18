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Найдены загадочные дыры на дне Северного моря: уникальные следы древнего ледникового периода

Наука

Тысячи необычных отверстий, обнаруженных на дне Северного моря, озадачили учёных. Сначала предполагалось, что они связаны с деятельностью газов или жизнью морских обитателей. Однако недавние исследования открыли совершенно другую природу их происхождения.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Что такое эти дыры

Эти отверстия, диаметром до нескольких метров, покрывают огромные участки морского дна. Первоначально исследователи считали, что они связаны с выбросами метана или следами от животных, таких как скаты или треска, которые ищут пищу в песке.

Но анализ данных и сравнение с другими подобными структурами показали, что это не так. Оказалось, что дыры оставлены древними айсбергами.

Как айсберги создали эти образования

В конце последнего ледникового периода, около 20 тысяч лет назад, Северное море было покрыто льдами. Огромные айсберги дрейфовали, оставляя за собой следы на мягком дне. Именно эти борозды и стали "отпечатками" ледниковой активности.

Почему это важно

Изучение таких образований помогает понять, как изменялся климат в прошлом, и получить ключ к прогнозам на будущее. Также эти дыры становятся домом для множества морских организмов, формируя уникальные экосистемы.

Уточнения

Мо́ре — часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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