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Неизвестные пирамиды Египта: их больше, чем вы думали

1:42
Наука

Когда речь заходит о пирамидах, большинство людей сразу вспоминает Гизу с её знаменитой тройкой — пирамидой Хеопса, Хефрена и Микерина. Однако это лишь малая часть огромного наследия древнего Египта. Оказывается, в стране насчитывается гораздо больше пирамид, чем можно представить.

Пирамида
Фото: commons.wikimedia.org by I will not give up, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирамида

Сколько пирамид найдено

На сегодняшний день археологи насчитали около 120 пирамид. Эти уникальные памятники разбросаны по всей территории Египта и представляют разные эпохи фараонов. Каждая из них имеет свою историю, особенности конструкции и назначение.

Чем они отличаются

Большинство пирамид, кроме известных монументов в Гизе, намного меньше по размерам. Некоторые сохранились лишь частично, а другие едва заметны на поверхности. Например, пирамида Джосера в Саккаре считается старейшей и представляет собой ступенчатую структуру, отличную от классической формы пирамид Гизы.

Зачем египтяне строили столько пирамид

Пирамиды служили гробницами для фараонов, их семей и приближённых. Египтяне верили, что эти грандиозные сооружения помогут душам правителей достичь загробного мира. Однако с течением времени строительство пирамид прекратилось, уступив место другим формам захоронений, таким как Долина царей.

Тайны пирамид, которые мы ещё не разгадали

Несмотря на столетия исследований, пирамиды продолжают удивлять. Археологи продолжают находить новые постройки и разгаданные тайны, что лишь добавляет загадочности этим древним памятникам.

Уточнения

Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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