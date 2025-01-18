Неизвестные пирамиды Египта: их больше, чем вы думали

Когда речь заходит о пирамидах, большинство людей сразу вспоминает Гизу с её знаменитой тройкой — пирамидой Хеопса, Хефрена и Микерина. Однако это лишь малая часть огромного наследия древнего Египта. Оказывается, в стране насчитывается гораздо больше пирамид, чем можно представить.
На сегодняшний день археологи насчитали около 120 пирамид. Эти уникальные памятники разбросаны по всей территории Египта и представляют разные эпохи фараонов. Каждая из них имеет свою историю, особенности конструкции и назначение.
Большинство пирамид, кроме известных монументов в Гизе, намного меньше по размерам. Некоторые сохранились лишь частично, а другие едва заметны на поверхности. Например, пирамида Джосера в Саккаре считается старейшей и представляет собой ступенчатую структуру, отличную от классической формы пирамид Гизы.
Пирамиды служили гробницами для фараонов, их семей и приближённых. Египтяне верили, что эти грандиозные сооружения помогут душам правителей достичь загробного мира. Однако с течением времени строительство пирамид прекратилось, уступив место другим формам захоронений, таким как Долина царей.
Несмотря на столетия исследований, пирамиды продолжают удивлять. Археологи продолжают находить новые постройки и разгаданные тайны, что лишь добавляет загадочности этим древним памятникам.
Еги́пет (араб. مصر [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.