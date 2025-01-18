Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Некоторые растения настолько древние, что пережили даже динозавров. Одно из них — гингко, живое "окно" в мир 66 миллионов лет назад. Это дерево, считающееся "живым ископаемым", оказалось уникальным в своей способности выживать в течение огромных временных промежутков. Теперь его высаживают в секретных локациях, чтобы защитить от исчезновения.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Раскопки динозавра

Чем уникально дерево гингко

Гингко билоба, также известное как "живое ископаемое", появилось ещё до того, как на Земле исчезли динозавры. Его история насчитывает 66 миллионов лет, а сами деревья практически не изменились с тех времён. Этот вид отличается необычной стойкостью к загрязнениям, болезням и даже ядерной радиации.

Почему деревья сажают тайно

Растениеводы и исследователи приняли решение высаживать гингко в местах, которые остаются в тайне. Это необходимо, чтобы защитить деревья от незаконной вырубки, браконьерства и других угроз, связанных с человеческим вмешательством. Кроме того, такие меры помогают сохранить редчайший вид для будущих поколений.

Как дерево помогает учёным

Гингко — не только символ стойкости природы, но и ценный источник знаний. Изучение его структуры помогает учёным понять, как экосистемы прошлого адаптировались к катастрофам, включая падение астероида, которое уничтожило динозавров.

Уточнения

Фосси́лии (лат. fossilis — ископаемый, окаменелость в палеонтологии) — ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.

