Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях

Некоторые растения настолько древние, что пережили даже динозавров. Одно из них — гингко, живое "окно" в мир 66 миллионов лет назад. Это дерево, считающееся "живым ископаемым", оказалось уникальным в своей способности выживать в течение огромных временных промежутков. Теперь его высаживают в секретных локациях, чтобы защитить от исчезновения.
Гингко билоба, также известное как "живое ископаемое", появилось ещё до того, как на Земле исчезли динозавры. Его история насчитывает 66 миллионов лет, а сами деревья практически не изменились с тех времён. Этот вид отличается необычной стойкостью к загрязнениям, болезням и даже ядерной радиации.
Растениеводы и исследователи приняли решение высаживать гингко в местах, которые остаются в тайне. Это необходимо, чтобы защитить деревья от незаконной вырубки, браконьерства и других угроз, связанных с человеческим вмешательством. Кроме того, такие меры помогают сохранить редчайший вид для будущих поколений.
Гингко — не только символ стойкости природы, но и ценный источник знаний. Изучение его структуры помогает учёным понять, как экосистемы прошлого адаптировались к катастрофам, включая падение астероида, которое уничтожило динозавров.
Фосси́лии (лат. fossilis — ископаемый, окаменелость в палеонтологии) — ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.
Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на данные Норвежского шельфового директората.