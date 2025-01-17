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Блуждающие звёзды: как их движение может изменить Землю

1:34
Наука

Что, если бы блуждающие звёзды могли изменить орбиту Земли и даже повлиять на климат? Новое исследование подтверждает, что такие события вполне возможны. Учёные выяснили, что близкие проходы звёзд способны влиять на гравитационные взаимодействия внутри Солнечной системы, вызывая серьёзные изменения в орбитах планет.

Звездное пространство
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Звездное пространство

Как это работает

  • Проходящие звёзды: согласно исследованию, звёзды, проходящие мимо Солнечной системы, могут воздействовать на неё своей гравитацией. Эти "гости" способны вызывать сдвиги в орбитах не только небольших тел, таких как кометы, но и крупных планет.
  • Воздействие на климат: любые изменения орбиты Земли могут влиять на её климат. Например, если орбита становится более вытянутой, это способно привести к экстремальным сезонным перепадам температур.

Исторические примеры

Учёные предполагают, что в прошлом блуждающие звёзды могли вызывать массовые вымирания, связанные с изменением орбит планет и влиянием на стабильность климата. Некоторые из этих событий даже могли сыграть роль в формировании нынешней структуры Солнечной системы.

Почему это важно

Эти данные помогают лучше понять, как взаимодействия с другими звёздами могли формировать планетарные системы в прошлом и продолжают влиять на них сейчас. Исследование открывает новые перспективы для изучения космических событий и их последствий для Земли.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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