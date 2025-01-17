Блуждающие звёзды: как их движение может изменить Землю

Что, если бы блуждающие звёзды могли изменить орбиту Земли и даже повлиять на климат? Новое исследование подтверждает, что такие события вполне возможны. Учёные выяснили, что близкие проходы звёзд способны влиять на гравитационные взаимодействия внутри Солнечной системы, вызывая серьёзные изменения в орбитах планет.
Учёные предполагают, что в прошлом блуждающие звёзды могли вызывать массовые вымирания, связанные с изменением орбит планет и влиянием на стабильность климата. Некоторые из этих событий даже могли сыграть роль в формировании нынешней структуры Солнечной системы.
Эти данные помогают лучше понять, как взаимодействия с другими звёздами могли формировать планетарные системы в прошлом и продолжают влиять на них сейчас. Исследование открывает новые перспективы для изучения космических событий и их последствий для Земли.
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