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Черные дыры без горизонта событий: как они влияют на Вселенную

1:50
Наука

Черные дыры всегда вызывали восхищение и страх, поскольку это один из самых загадочных объектов во Вселенной. Но как они устроены и что делает их такими уникальными? Обсуждая черные дыры, важно понять, что они не просто "вакуумы", которые поглощают все вокруг, а сложные астрономические объекты, играющие ключевую роль в структуре нашей Вселенной.

Звездное пространство
Фото: Freepik by rawpixel.com
Звездное пространство

Прежде всего, стоит отметить, что черные дыры формируются в результате коллапса массивных звезд. Когда такие звезды исчерпывают свое топливо, их ядра сжимаются до невероятных размеров, создавая область с настолько сильным гравитационным полем, что даже свет не может покинуть ее пределы. Это приводит к образованию черной дыры, а точка, за пределами которой ничто не может выйти, называется горизонтом событий.

Интересно, что черные дыры можно классифицировать на несколько типов: первичные, звездные и суперчерные дыры. Первичные черные дыры образуются сразу после Большого взрыва, тогда как звездные возникают из коллапсирующих звезд. Суперчерные дыры, имеющие массу миллионы или даже миллиарды солнечных масс, находятся в центрах большинства галактик.

Ученые также открыли, что черные дыры могут взаимодействовать с окружающей материей, создавая аккреционные диски. Эти диски формируются из газа и пыли, которые вращаются вокруг черной дыры, нагреваются и излучают свет, что позволяет астрономам наблюдать их.

Еще одной интригующей особенностью черных дыр является их способность излучать Hawking radiation, что создает предпосылки для того, чтобы они со временем теряли массу и исчезали.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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