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Загадка древности: кости, открывающие новую главу в эволюции человека

Наука

Недавняя находка в пещере на территории центральной Европы потрясла ученых: там обнаружены кости, возраст которых составляет около 45 000 лет. Эти останки представляют собой древнейшие следы современного человека в этом регионе. Уникальная находка проливает свет на историю расселения наших предков.

Пещера
Фото: Freepik by vecstock
Пещера

Кости были найдены в пещере в Кране, что на территории Словении. По словам исследователей, это открытие не только подтверждает присутствие современных людей в Европе, но и подчеркивает значимость региона для понимания миграции Homo sapiens. Исследование также поможет определить, каким образом древние люди адаптировались к окружающей среде.

Научные эксперты подчеркивают, что найденные останки могут дать важную информацию о том, как жили наши предки. Анализ костей позволит ученым изучить физические характеристики, образ жизни и здоровье этих людей. Исследование станет важным шагом для понимания эволюции человека в Европе.

Кости были тщательно датированы с использованием различных методов, включая радиоуглеродный анализ. Это подтверждает их возраст и помогает установить связь с другими находками, обнаруженными ранее на континенте.

Открытие стало важным событием в области археологии, и исследователи надеются на дальнейшие находки, которые могут изменить наше понимание истории человечества в Европе.

Уточнения

Кость (лат  os) — твёрдый орган позвоночных животных.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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