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Как формирование Солнечной системы определяет движение планет

1:46
Наука

Вокруг Солнца вращаются не только планеты, но и многие другие объекты. Интересно, что почти все они следуют против часовой стрелки. Почему так происходит? Давайте разберемся.

Планеты солнечной системы
Фото: Freepik by pikisuperstar
Планеты солнечной системы

Солнечная система сформировалась из облака газа и пыли, которое, сжимающееся под воздействием гравитации, начало вращаться. Это вращение создало плоский диск, в котором возникали звезды и планеты.

По законам физики, объекты в этом диске начали двигаться по орбитам, и направление вращения определялось тем, как изначально вращалось облако. Большинство объектов, в том числе и планеты, вращаются против часовой стрелки. Однако некоторые спутники и карликовые планеты, такие как Тритон и Харон, вращаются по часовой стрелке.

На это направление движения повлияло множество факторов. Например, когда планеты формировались, столкновения с другими телами могли изменить их вращение. Если два объекта сталкивались, это могло привести к тому, что один из них начинал вращаться в другом направлении.

Тем не менее, большинство планет сохранило изначальное направление вращения, и это направление, против часовой стрелки, стало общепринятым в Солнечной системе. Это наблюдение демонстрирует, как процессы формирования могут оказывать длительное влияние на динамику небесных тел.

Исследование таких явлений помогает понять, как формировалась наша система и какие процессы происходят в других звёздных системах. Возможно, в будущем мы сможем обнаружить и другие объекты, которые не подчиняются этой тенденции.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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