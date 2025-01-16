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Тайны Древнего Египта: найдена мумия беременной девушки

1:38
Наука

В древнем Египте, около 3000 лет назад, произошла трагедия, о которой свидетельствует мумифицированное тело юной женщины, найденное археологами. Исследования показывают, что она, скорее всего, погибла во время родов, и не просто родила одного, а сразу двух детей. Эта находка дает уникальное представление о жизни и смертности женщин в Древнем Египте.

Древний Египет
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Древний Египет

Эксперты считают, что возраст женщины на момент смерти был около 15-19 лет. На мумифицированном теле были обнаружены признаки беременности и родов, а также две небольшие мумии, которые, вероятно, представляют собой ее новорожденных близнецов. Это открытие подчеркивает, как высокие риски, связанные с родами, могли сказываться на жизни женщин в то время.

Несмотря на свои возраст и условия, эта юная женщина уже несла на себе тяжесть материнства. Изучая ее мумию, ученые надеются не только узнать о причинах ее смерти, но и лучше понять социальные условия и медицинские практики древних египтян. Исследования показывают, что в то время уровень медицинских знаний и помощи при родах был крайне ограничен.

Это открытие также поднимает важные вопросы о роли женщин в древнеегипетском обществе. Несмотря на высокие риски, они продолжали воспроизводить, и многие из них не доживали до зрелого возраста. Этот случай также показывает, что на протяжении веков проблемы материнства остаются актуальными.

Уточнения

Му́мия — сохранённое бальзамированием тело.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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