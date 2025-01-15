Невидимая сила: секреты темной материи и ее влияния на пространство

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Возможно, темная материя не такая невидимая, как мы думали. Ученые выдвинули гипотезу, что она может вызывать легкие колебания пространства-времени вокруг нас, и теперь они могут узнать, как ее обнаружить. Это открытие может существенно изменить наши представления о структуре Вселенной.

Фото: Designed by Freepik by starline, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Темная материя

Темная материя составляет около 27% всей массы и энергии во Вселенной, однако ее природа остается загадкой. Ученые подозревают, что она взаимодействует с обычной материей через гравитацию, но не оставляет видимых следов, что делает ее трудноуловимой.

Недавние исследования предполагают, что темная материя может вызывать колебания в пространстве-времени, что может привести к созданию новых методов для ее обнаружения.

Исследователи предлагают экспериментальные установки, которые смогут зарегистрировать эти колебания. Одним из подходов является использование детекторов, чувствительных к изменениям в пространстве-времени. Эти устройства могут улавливать легкие вибрации, вызванные темной материей, что даст возможность более точно изучить ее свойства.

Одним из значительных аспектов является то, что это открытие может помочь объяснить, как темная материя влияет на движение галактик и формирование структуры Вселенной. С помощью новых технологий ученые смогут изучить, как темная материя взаимодействует с обычной материей, что может привести к новым пониманиям в области космологии.

Уточнения

Тёмная мате́рия — в астрономии и космологии, а также в теоретической физике гипотетическая форма материи, не участвующая в электромагнитном взаимодействии и поэтому недоступная прямому наблюдению.

