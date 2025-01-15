Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поломки, которые делают авто с пробегом плохим выбором
Делайте так, и орехи можно будет есть без опаски
Путешествие в сказку: жизнь на Вилле Тревиль
Великобритания расплачивается за санкции: в стране рекордные цены на промышленную энергию
Невидимая сила: секреты темной материи и ее влияния на пространство
7 идей для стильных образов с черным пуховиком
Эти продукты сделают разгрузочный день комфортным
Ошибка с давлением в шинах, которая может стоить вам управляемости
В 22 раза больше кальция, чем у молока: в чем секрет этого напитка, который укрепляет кости и иммунитет

Какие животные отправятся на Луну и Марс: первые обитатели новых миров

1:34
Наука

Космос привлекает внимание человечества, и в будущем мы можем увидеть животных, обитающих на Луне и Марсе. Какие же виды станут первопроходцами в этом удивительном путешествии? Ученые предполагают, что прежде чем люди смогут колонизировать другие планеты, необходимо понять, как живые организмы будут адаптироваться к новым условиям.

Мертвые деревья в пустыне
Фото: Freepik by wirestock
Мертвые деревья в пустыне

Первоначально на Луне и Марсе могут оказаться мелкие животные, такие как черви и тараканы, а также некоторые виды насекомых. Эти создания известны своей устойчивостью и способностью выживать в экстремальных условиях. Например, некоторые виды червей могут выживать в вакууме и при высоких уровнях радиации, что делает их идеальными кандидатами для космических исследований.

Исследования показывают, что перед отправкой животных на другие планеты, важно создать для них подходящую среду обитания. Это включает в себя разработку закрытых экосистем, которые смогут поддерживать жизнь и обеспечивать необходимые ресурсы, такие как воздух и вода. Одной из ключевых задач будет изучение влияния низкой гравитации на здоровье и поведение животных.

Ученые надеются, что первые животные, отправленные на Луну и Марс, не только помогут понять, как выживать в космосе, но и смогут служить моделями для будущих миссий с участием людей. Кроме того, эти эксперименты дадут возможность изучать влияние новых условий на различные виды.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секреты ремонта: что сначала — обои или ламинат
Недвижимость
Секреты ремонта: что сначала — обои или ламинат Аудио 
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Шоу-бизнес
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала Аудио 
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Недвижимость
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине Аудио 
Популярное
Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью

Михаил Ефремов долго добивался любви Евгении Добровольской и буквально настоял на заключении брака.

Михаил Ефремов опроверг слухи о том, что пришёл к Евгении Добровольской только с кроватью
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Ефремов рассказал об отношениях с Добровольской: история любви, брака и их непростых характеров
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
США резко обрывают академические связи с Китаем Игорь Буккер В Турции оценили последствия возможного теракта на газопроводе Турецкий поток Любовь Степушова Мы гибнем за металл, зато США в мире правят бал Сергей Лебедев
У Земли появилась вторая Луна: удивительное открытие астрономов
Зрители Netflix не могут оторваться от просмотра нового захватывающего сериала
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Последние материалы
Путешествие в сказку: жизнь на Вилле Тревиль
Великобритания расплачивается за санкции: в стране рекордные цены на промышленную энергию
Невидимая сила: секреты темной материи и ее влияния на пространство
7 идей для стильных образов с черным пуховиком
Эти продукты сделают разгрузочный день комфортным
Ошибка с давлением в шинах, которая может стоить вам управляемости
В 22 раза больше кальция, чем у молока: в чем секрет этого напитка, который укрепляет кости и иммунитет
Какие компоненты можно и нельзя использовать для приготовления компоста? Вот о чём не стоит забывать
Долина королей: чем впечатляет легендарная Вайпио
Какие животные отправятся на Луну и Марс: первые обитатели новых миров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.