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Как динозавры пережили миллионы лет на Земле

1:44
Наука

Что, если бы динозавры могли рассказать о своей жизни? Эти удивительные создания обитали на Земле миллионы лет и оставили после себя множество вопросов, в том числе о своей продолжительности жизни. Исследования показывают, что продолжительность жизни динозавров могла значительно варьироваться в зависимости от вида, и это зависит от многих факторов.

Птеродактиль
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Птеродактиль

Большие травоядные динозавры, такие как апатозавр и брахиозавр, вероятно, жили дольше, чем их мелкие родственники. Исследования предполагают, что некоторые из них могли доживать до 70-100 лет. Например, у многих современных рептилий, таких как черепахи, наблюдается схожая тенденция к долгожительству. Кроме того, медленный метаболизм у больших динозавров может способствовать их долголетию.

В отличие от них, более мелкие динозавры, такие как велоцирапторы и дромеозавры, имели меньшую продолжительность жизни. Эти животные, скорее всего, жили всего 5-20 лет. Быстрый метаболизм и высокие уровни активности могли способствовать сокращению их жизни.

На продолжительность жизни динозавров также могли влиять экологические условия, такие как наличие пищи и защитные механизмы от хищников. Например, выживание в условиях с высокими уровнями конкуренции могло бы существенно повлиять на продолжительность жизни.

Учёные продолжают исследовать образ жизни динозавров, используя окаменелости и современные методы анализа.

"Каждая находка приближает нас к пониманию того, как жили эти удивительные существа", — говорит один из исследователей.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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