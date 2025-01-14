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Внеземные организмы: жизнь на других планетах может быть совершенно другой

1:45
Наука

Как выглядит жизнь на других планетах? Этот вопрос волнует умы ученых и любителей астрономии на протяжении многих лет. Согласно новому исследованию, проведенному в журнале Astrobiology, внеземная жизнь может быть совсем не похожа на ту, что существует на Земле.

Планета
Фото: Freepik by rawpixel.com
Планета

К примеру, ученые обращают внимание на то, что, в отличие от земной жизни, внеземные организмы могут развиваться на основе различных химических элементов. Например, в недрах планет-гигантов, таких как Юпитер и Сатурн, могут существовать живые организмы на основе кремния вместо углерода. Это открытие заставляет нас переосмыслить привычные представления о жизни.

Другие исследования показывают, что внеземные существа могут иметь совершенно иные способы получения энергии. Например, они могут использовать радиоактивные элементы или даже силу магнитных полей для питания. Ученые из NASA отмечают, что такая форма жизни могла бы существовать в экстремальных условиях, где земные организмы не выжили бы.

Также важно учитывать, что обитатели других планет могут не быть похожи на привычные нам формы жизни. Исследование предполагает, что они могут быть микроскопическими или иметь необычные внешние формы. Это открытие подчеркивает, насколько разнообразной может быть жизнь во Вселенной.

"Пока мы не нашли прямых доказательств существования внеземной жизни, важно оставаться открытыми для любых возможностей", — подчеркивают ученые.

Возможно, в будущем нас ждут удивительные открытия, которые изменят наше представление о жизни за пределами Земли.

Уточнения

Плане́та (др.-греч. πλανήτης, альтернати́вная фо́рма др.-греч. πλάνης — «странник») — небесное тело, вращающееся по орбите вокруг звезды или её остатков, достаточно массивное, чтобы стать округлым под действием собственной гравитации, но недостаточно массивное для начала термоядерной реакции, и сумевшее очистить окрестности своей орбиты от планетезималей[a].

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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