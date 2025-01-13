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Роддом в космосе: раскрыта загадка голубых пузырей

1:47
Наука

Ночное небо иногда может поразить даже опытных астрономов. Например, в конце ноября 2022 года в Калифорнии жители заметили странные голубые пузырьки, которые светились в ночном небе. Это явление привлекло внимание астрономов, которые сразу начали расследование.

Оптика 24-дюймовый телескоп RC Optical Systems
Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оптика 24-дюймовый телескоп RC Optical Systems

В результате ученые выяснили, что загадочные пузырьки были на самом деле облаками газов, в которых формировались молодые звезды. Эти облака, известные как Небула, состоят в основном из водорода и гелия, и именно в таких местах происходит рождение новых звезд. Их свет появляется в результате взаимодействия газа с радиацией от молодых звезд.

Как отметил астроном Эмиль Леви, такие наблюдения позволяют лучше понять процессы звездообразования в нашей галактике. Научные команды по всему миру активно изучают подобные явления, чтобы выявить особенности формирования звезд и их эволюции.

Согласно исследованиям, звезды формируются в областях, где гравитация сжимает газ и пыль, создавая условия для образования плотных облаков. Эти облака могут светиться, если внутри них уже образовались звезды, излучающие яркий свет. Наблюдения за такими облаками также помогают астрономам понять, как звезды влияют на свои окрестности и на дальнейшую эволюцию галактик.

Таким образом, таинственные голубые пузырьки, которые стали объектом восхищения многих, на самом деле являются обычной частью космической динамики. Астрономы продолжают свои исследования, чтобы распутать тайны формирования звезд и их влияние на галактики.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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